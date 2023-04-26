Вопросы истории В Москве установили мемориальную доску Семену Буденному Ирина Елагина В память о командующем Первой Конной армией установлена мемориальная доска на здании Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ. © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На здании Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации открыли мемориальную доску трижды Герою Советского Союза, командующему Первой Конной армией РККА Семену Буденному. Доску к 140-летию со дня рождения Буденного изготовил скульптор Михаил Баскаков по заказу Российского военно-исторического общества. Место для памятного знака выбрано неслучайно: Буденный учился в Академии с 1930-го по 1932 год. На открытии мемориальной доски научный директор РВИО Михаил Мягков рассказал о характере полководца и роли конницы Буденного. «Это был поистине народный Маршал из когорты несгибаемых полководцев. Ему выдался сложный жизненный путь. Он сделал себя сам. И стремился сделать все для своей Отчизны. Именно первая конармия Буденного громила поляков. И те поляки, которые сегодня пускаются в разглагольствования о том, что они «могут победить российскую армию», пусть вспомнят, как они бежали от конницы Буденного в 1920-м году», - рассказал Мягков. Мягков подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны кавалерийские дивизии, корпуса сыграли выдающуюся роль в битве под Москвой, а на завершающем этапе Великой Отечественной войны именно конно-механизированные группы Красной Армии совершали глубокие прорывы, выходили в тыл врага и окружали немецкие войска. «Это все тоже заслуга Буденного», - отметил Мягков. © ТРК «ЗВЕЗДА» На церемонии присутствовал внук легендарного военачальника Алексей Буденный. Он назвал открытие мемориальной доски «знаковым и справедливым событием». «Справедливое потому, что это место по праву принадлежит Семену Михайловичу. В 30-е годы он тащил за собой командиров учиться, это было необходимо. Он закончил Академию с отличием, и гордо писал об этом в своей автобиографии. Хочу поблагодарить весь коллектив Военно-исторического общества за их поддержку, Комитет по обороне Государственной Думы, Министерство обороны, командный состав лучшей Академии, старейшей Академии нашей страны – Академии имени Фрунзе», - сказал Андрей Буденный. Заместитель начальника ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ», генерал-лейтенант Олег Цеков подчеркнул важность установки мемориальной доски и напомнил учащимся Академии, что Буденный был создателем одного из факультетов. «Семен Михайлович вошел в историю нашей Родины действительно как выдающийся полководец. От помощника командира полка он дошел до командарма той самой лихой гвардейской Первой конной армии. Все, кто служил под его началом, гордо называли себя «буденновцами».

В 1930-м году в нашей Академии была открыта специальная группа, потом она стала называться особым факультетом, потом высшим факультетом. Первым человеком из высшего руководящего состава Красной Армии, который начал обучение на этом факультете был Семен Михайлович Буденный. Он первым пришел на этот факультет, инициатором открытия которого он же и был, первым его и закончил. Сейчас мы великолепно знаем, в том числе и изучаем в нашей Академии глубокие рейды 1-й Конной армии на широком фронте, которые проводил Семен Михайлович Буденный», - рассказал Олег Цеков. Мемориальная доска Буденному стала четвертой на здании Академии. В 2022-м году Российское военно-историческое общество установило здесь памятный знак военачальнику Августу Корку. Экспертное мнение и аналитика