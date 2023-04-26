В Москве установили мемориальную доску Семену Буденному

На здании Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации открыли мемориальную доску трижды Герою Советского Союза, командующему Первой Конной армией РККА Семену Буденному.
Доску к 140-летию со дня рождения Буденного изготовил скульптор Михаил Баскаков по заказу Российского военно-исторического общества. Место для памятного знака выбрано неслучайно: Буденный учился в Академии с 1930-го по 1932 год.
На открытии мемориальной доски научный директор РВИО Михаил Мягков рассказал о характере полководца и роли конницы Буденного.
«Это был поистине народный Маршал из когорты несгибаемых полководцев. Ему выдался сложный жизненный путь. Он сделал себя сам. И стремился сделать все для своей Отчизны. Именно первая конармия Буденного громила поляков. И те поляки, которые сегодня пускаются в разглагольствования о том, что они «могут победить российскую армию», пусть вспомнят, как они бежали от конницы Буденного в 1920-м году», - рассказал Мягков.
Мягков подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны кавалерийские дивизии, корпуса сыграли выдающуюся роль в битве под Москвой, а на завершающем этапе Великой Отечественной войны именно конно-механизированные группы Красной Армии совершали глубокие прорывы, выходили в тыл врага и окружали немецкие войска.
«Это все тоже заслуга Буденного», - отметил Мягков.
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