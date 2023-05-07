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Депутат Кузнецов заявил, что Захар Прилепин уже смеялся и «юморил»

Анна Назайкина
13:35 07.05.2023
В настоящий момент публицист чувствует себя хорошо, добавил парламентарий.
© Видео: StolitsaRassveta, Telegram © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Прогноз для Захара Прилепина позитивный, у писателя хорошее самочувствие, он уже «юморит». Об этом сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов.

«Захар уже юморил, шутил, смеялся. Прогноз позитивный. Чувствует себя хорошо», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По мнению Кузнецова, то, что Прилепину удалось выжить после подрыва такой силы, можно сравнить с тем, как упасть с десятого этажа, «отряхнуться и пойти домой».

Ранее представитель публициста в беседе со «Звездой» рассказала о его самочувствии и заявила, что он уже дает поручения из больницы.

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