В ФСБ уточнили, что теракт на аэродроме под Иваново планировался против самолетов А-50
Силовики пресекли попытку диверсии с применением беспилотников.
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Теракт на аэродроме Северный под Иваново планировался против самолетов А-50. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России.
«Объектами посягательств являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что силовики пресекли попытку диверсии на объекте с применением беспилотников, которые были начинены взрывчаткой.
Правоохранителям удалось выявить группу диверсантов - их деятельность, по данным ФСБ, координировали украинские спецслужбы. СВУ планировали доставить с Украины на легкомоторном самолете из Черниговской области.
Пилот, а также диверсанты задержаны после посадки в Тульской области. Это произошло в момент передачи взрывчатки.