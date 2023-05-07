В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ пресекла атаку украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области

Анна Касаткина
12:41 07.05.2023
Диверсию планировало Главное управление разведки МО Украины, сообщили в ведомстве.
ФСБ пресекла атаку украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
Читайте нас на:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла атаку начиненных взрывчаткой дронов на военный аэродром в Ивановской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта... на военном аэродроме "Северный" в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой». - говорится в сообщении.

Уточняется, что диверсию планировало Главное управление разведки МО Украины. Беспилотники пытались атаковать являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД России вышли диверсионную группу, которую координировали украинские спецслужбы. Они пытались доставить самодельные взрывные устройства для диверсии из населенного пункта Блистова Черниговской области на легкомоторном самолете «Аэропракт-А32».

Правоохранители проследили за самолетом, а затем задержали пилота и диверсантов, которые сели в Тульской области и пытались передать средства поражения. Розыск остальных членов диверсионной группы продолжается.

Ранее ФСБ России раскрыла группу агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, которые готовили серию терактов в Крыму. В том числе, они планировали покушение на главу полуострова Сергея Аксенова, спикер парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:49 В стране и мире
В ФСБ уточнили, что теракт на аэродроме под Иваново планировался против самолетов А-50
11:58 В стране и мире
Представитель Прилепина рассказала, что он уже дает поручения из больницы
11:01 В стране и мире
Видео
ОАК: Sukhoi Superjet и МС-21 будут импортозамещены на 2 года раньше
07:26 Армия
Видео
ВС РФ поразили склад боеприпасов 54-й отдельной механизированной бригады врага
03:05 ОПК
Видео
Чемезов: производство военной продукции выросло в 50 раз по сравнению с 2022 годом
Популярное
Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой
Герой мема «Ломай меня полностью» разбился насмерть во Владимирской области
Baza: дочь Прилепина вышла из машины за несколько минут до взрыва
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.