ФСБ пресекла атаку украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла атаку начиненных взрывчаткой дронов на военный аэродром в Ивановской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта... на военном аэродроме "Северный" в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой». - говорится в сообщении.

Уточняется, что диверсию планировало Главное управление разведки МО Украины. Беспилотники пытались атаковать являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД России вышли диверсионную группу, которую координировали украинские спецслужбы. Они пытались доставить самодельные взрывные устройства для диверсии из населенного пункта Блистова Черниговской области на легкомоторном самолете «Аэропракт-А32».

Правоохранители проследили за самолетом, а затем задержали пилота и диверсантов, которые сели в Тульской области и пытались передать средства поражения. Розыск остальных членов диверсионной группы продолжается.

Ранее ФСБ России раскрыла группу агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, которые готовили серию терактов в Крыму. В том числе, они планировали покушение на главу полуострова Сергея Аксенова, спикер парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко.