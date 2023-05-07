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«Смерть с косой» появилась на коронации Карла III

Анна Касаткина
11:52 07.05.2023
Коронация британского монарха Карла III и его супруги Камиллы состоялась 6 мая.
«Смерть с косой» появилась на коронации Карла III
© Фото: Pool, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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На коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве Лондона заметили фигуру, которую приняли за смерть с косой. Об этом сообщает «360».

Видеоролик, снятый во время коронации, разошелся по социальным сетям. В один момент в проходе появляется черная фигура в плаще с капюшоном, в руке у нее некий предмет, похожий на косу. Пользователи распознали в фигуре Мрачного жнеца.

© i_Beth1, Twitter

Коронация британского короля Карла III и его супруги Камиллы прошла в субботу. На ней присутствовало более двух тысяч гостей, включая 100 глав государств, среди которых не было американского президента Джо Байдена. Церемония длилась около двух часов.

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