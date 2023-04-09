Express: Байден «вонзает нож в спину» Британии, отказавшись посетить коронацию Карла III

Американский президент 11 апреля прилетит в Северную Ирландию, но при этом проигнорирует коронацию Карла III в мае.

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Отказ президента США Джо Байдена посетить коронацию Карла III британские консерваторы воспримут как «нож в спину». Об этом сообщает издание Express.

Американский лидер 11 по 14 апреля посетит Северную Ирландию, где будет отмечаться годовщина заключенного в 1998 году Белфастского соглашения, положившего конец более чем 30-летнему вооруженному противостоянию в регионе. При этом Байден не будет присутствовать на церемонии коронации Карла III 6 мая.

Парламентарии-консерваторы, отмечается в материале, считают, что Байдену «наплевать на Северную Ирландию» и его визит связан с продвижением собственной политической повестки. Они также обвинили Байдена в том, что он «вонзает нож в спину» Британии, пренебрегая королем.

Ранее американский журналист, автор расследования диверсии на «Северном потоке» Сеймур Херш обвинил Байдена в том, что взрывом газопровода тот хотел «наказать» канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание поставлять Украине оружие.