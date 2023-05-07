Ветеран Рудинский вспомнил, как на «Пешке» громил отступающих немцев на Березине

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Ветеран Великой Отечественной Войны, авиационный штурман Евсей Рудинский в рамках спецпроекта нашего телеканала «Лица Победы» рассказал, как громил врага пикирующем бомбардировщике Пе-2«Пешка», участвовал в операции «Багратион» и взятии Берлина.

В июне 1941 года Рудинскому было 18 лет. Узнал страшную новость о начале войны он в училище.

«У нас митинг сразу. Молодые, горячие, давай на фронт, мол, сдача экзаменов - это чисто формальность, уже не нужно никому! Ну, пацаны же…кто мог думать, что так все это будет…писали на фронт, надо было воевать! У каждого из нас было по 3-5 рапортов с просьбой в действующую армию...без переучивания в январе 44-го попали в 16-ую воздушную армию», - рассказал он.

На вылет в боевом полку Рудинского назначили в экипаж в опытному летчику, который был старше его на четыре года.

«В отношении первого вылета он мне сказал так: “Знаешь что, дорогой? Так мы с тобой много не налетаем!”. Он мне и говорит: “Ты начал высматривать цель, а твоя обязанность - смотреть за ведущим самолетом, как бомбы у него посыпались – нажимай на кнопку сразу!», - поделился он воспоминаниями.

Операция «Багратион» началась для Белорусского 1-го фронта 24 июня 1944 года. Рудинский тогда находился на аэродроме Костюковка, рядом с Гомелем. Первые вылеты были относительно спокойные, а затем 28 и 29 июня фронт был уже прорван.

«Немцы уже отступали, и на их пути был мост через реку Березину. Задача была разбить этот мост. Противодействие там было страшнейшее, немцы прекрасно понимали значимость этого моста, поэтому прекрасно прикрывались зенитной артиллерией и истребителями», - объяснил Рудинский.

Берлинская операция 16 апреля 1954 года - тогда экипаж Рудинского попал под сильнейший ураган зенитного огня.

«Летный состав бомбардировщика – это такие ребята, которые понимали, что есть война, что могут и сбить, и подбить, и что погибнуть могут. Все ж это прекрасно понимали...Когда самолет взлетел, там некогда поддаваться своим эмоция. Там начинается работа твоя», - подчеркнул ветеран.

По словам фронтовика, даже мысли не было о том, что Красная армия может не победить в этой войне.

Ранее ветеран Михаил Мезин рассказал о том, как во время одного из сражений взял командование на себя и повел за собой в атаку боевых товарищей.