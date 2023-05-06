Также российские военнослужащие сорвали две попытки ротации врага на передовых позициях в районе Новомлынска и Новоселовского.

© Видео: Минобороны России © Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

Военнослужащие ВС РФ вскрыли и уничтожили четыре украинские ДРГ на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Вскрыто и уничтожено четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-ой и 92-ой отдельных механизированных бригад», - сказал он.

Кроме того, наши бойцы сорвали две попытки ротации противника на передовых позициях в районе Новомлынска и Новоселовского.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите народных республик Донбасса, население которых подверглось геноциду со стороны киевского режима. Цели СВО - освобождение ЛНР и ДНР, демилитаризация и денацификация Украины.

По последним данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала спецоперации были уничтожены 418 самолетов, 230 вертолетов, 3 963 беспилотников, 421 ЗРК, 8 992 танка и других боевых бронемашин, 1 096 РСЗО, 4 739 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 986 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.