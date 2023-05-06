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Наводчик Т-72Б3 «Молчун» рассказал подробности уничтожения украинской бронетехники в зоне СВО

Наталья Панталёва
06:00 06.05.2023
Танкисты всегда готовы выдвинуться на передний край обороны и поразить назначенные цели в стане противника, которые им подскажут операторы беспилотников - разведчиков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Экипаж танка Т-72Б3 выдвигается на позицию. Предстоит поразить позиции националистов в укрепленном районе. Через мгновение туда летят осколочные снаряды. Огонь корректирует беспилотник, кадры объективного контроля подтверждают: позиции противника поражены.

© ТРК «Звезда»

После выстрелов танкисты уезжают в укрытие и перезаряжаются, чтобы всегда быть готовыми выехать на позицию. Наводчик танка с позывным «Молчун» рассказал, как вместе с экипажем уничтожил украинскую бронетехнику.

«Выехали на позицию. Дали нам цели, по которым нужно отработать и получилось так, что в прицел где-то слева увидел движущую фигуру. Открыли огонь. Снарядов было полное БК, отработали и уничтожили», - рассказал «Молчун».

Другой наводчик-оператор с говорящим позывным «Снайпер» вел артиллерийскую дуэль с самоходной артиллерийской установкой.

«Мы ее ожидали целую неделю и как только она выехала, чтобы вести огонь по нашим позициям, мы открыли ответный огонь по ней, преследовали и в конце концов догнали и уничтожили. Буквально через пару дней на нас пошел вражеский танк. Была перестрелка, но мы опять оказались быстрее, хитрее и более меткими», - вспомнил «Снайпер».

Родные пишут, что гордятся им. В семье «Снайпер» единственный военный, в зоне спецоперации служит с августа прошлого года. Говорит, главная мотивация, почему он здесь, чтобы его младший брат жил в мире без фашизма. Наводчик с экипажем перестал считать пораженные цели, когда уничтоженная пехота перевалила за тысячу, а минометов и бронетехники стало десятки.

«Ни о чем не жалею, как и большая часть ребят, которые здесь. Это немного за гранью понимания обычного человека, но для нас это сейчас обычная жизнь», - признался «Снайпер».

О своих буднях танкисты рассказывают скромно, но каждый день они выполняя свою боевую работу, совершают подвиги, которые войдут в историю.​

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