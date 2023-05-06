В Венгрии заявили, что Россия надежно поставляет газ по «Турецкому потоку»

В фоне масштабного энергетического кризиса приоритетной задачей является обеспечение безопасных поставок газа, заявили в Минэнерго страны.

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Москва надежно поставляет российский газ в Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток» в соответствии с условиями долгосрочного контракта. Об этом РИА Новости заявили в венгерском Минэнерго.

Как отметили в ведомстве, в условиях, когда европейская энергетическая система испытывает кризис из-за «ошибочных санкций», в приоритете - обеспечение безопасных поставок голубого топлива.

«Согласно долгосрочному контракту, Россия надежно поставляет газ (в Венгрию - Прим. ред.) по газопроводу "Турецкий поток", - приводится выдержка из заявления министерства.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан выступил с заявлением о том, что политикам в Европе не хватает смелости для того, чтобы признать ошибочность санкций, которые западные страны ввели против РФ.