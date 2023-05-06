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В пути на огневую позицию: как выглядит изнутри работающий на передовой танк Т-72Б3

Анна Касаткина
07:05 06.05.2023
Танк выполнял задачу по уничтожению противника в укрепленных районах.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» побывала внутри танка Т-72Б3, который направлялся на огневую позицию в зоне спецоперации. Танкиста предстояло поразить укрепленные районы украинских националистов.

«На танке Т-72Б3 выдвигаемся на позицию. Я нахожусь на месте наводчика. Очень шумно, спасает шлемофон, который мне одолжили танкисты. Так выглядит танк изнутри, он оборудован тепловизиором. Есть здесь прибор для измерения количества боеприпасов, приборы наведения - основной и второй», - рассказала наш корреспондент.

На позиции танк наносит удар по укрепленным районам противника осколочными снарядами, огонь корректирует беспилотник. Кадры объективного контроля подтверждают - цель поражена. Сразу после выстрела Т-72Б3 уезжает в укрытие, чтобы избежать ответного огня и перезарядиться.

Подробности уничтожения украинской бронетехники и об артиллерийских дуэлях спецоперации «Звезде» рассказали наводчики бронемашины под позывными Молчун и Снайпер.

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