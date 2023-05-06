Лидер парламентской партии Швейцарии выступил против речи Зеленского на заседании Нацсовета

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В парламенте Швейцарии возмутились возможным видеообращением президента Украины Владимира Зеленского. О том, что это попытка повлиять на поставки вооружения прямо заявил лидер Народной партии Томас Эши.

«Я возражаю против видеообращения президента Украины в зале заседаний Национального совета», - написал Эши в своем Twitter-аккаунте.

Парламентарий уже потребовал от Национального совета отклонить просьбу официального Киева предоставить Зеленскому слово.

Ранее лидер правой партии «Гражданско-фермерское движение» в Нидерландах Каролина ван дер Плас отказалась встречаться с Зеленским. Визит украинского лидера она назвала неуместным.