Лидер правой нидерландской партии ван дер Плас отказалась встречаться с Зеленским

По мнению политика, планировать визит украинского президента в День поминовения павших голландцев было неправильно.

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Лидер правой партии «Гражданско-фермерское движение» в Нидерландах Каролина ван дер Плас отказалась участвовать во встрече парламентариев с президентом Украины Владимиром Зеленским. Свою позицию политик разъяснила в Twitter.

В Нидерландах 4 мая отмечается День поминовения павших, в который вспоминают погибших во Второй мировой войне и других конфликтах голландцев. Ван дер Плас считает, что именно эта дата должна стать центральным событием, а не Зеленский.

«Мне кажется неуместным, что этот визит должен пройти именно сейчас. Поэтому ранее на этой неделе я сообщила спикеру парламента, что не приму участия во встрече с Зеленским», - написала политик.

«Гражданско-фермерская партия» на выборах 2023 года опередила по голосам другие партии во всех 12 провинциях страны, включая правящую Народную партию за свободу и демократию. Как ожидается, в мае партия фермеров получит 15 из 75 мест в сенате.

Зеленский прибыл в Нидерланды вечером в среду. В его графике встреча с премьер-министром страны Марком Рютте, главами МИД и Минобороны, членами парламента, а также выступление с речью в Гааге и посещение Международного уголовного суда.