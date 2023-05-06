Армия Проявивших мужество и героизм артиллеристов ЦВО наградили в зоне спецоперации После награждения российских военнослужащих ждало выступление артистов ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В зоне проведения специальной военной операции артиллеристам Центрального военного округа (ЦВО), которые проявили мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач, вручили государственные награды. Церемония награждения была приурочена ко дню образования воинской части. Военнослужащих наградили медалями Суворова, «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции». Помимо этого, в программу торжественного мероприятия было включено выступление артистов ансамбля песни и пляски ЦВО. На импровизированной сцене коллектив исполнил несколько музыкальных и песенных номеров. Военнослужащие поблагодарили артистов теплыми овациями за поддержку и хорошее настроение. © Минобороны России Ранее в зоне спецоперации наградили военнослужащих подразделения специального назначения Центрального военного округа. Заслуженные награды бойцам вручили представители командования. Медалей «За отвагу», Суворова, Жукова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть», а также знака отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени удостоились 17 военнослужащих. Одному военнослужащему вручили орден Мужества. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика