Проявивших мужество и героизм артиллеристов ЦВО наградили в зоне спецоперации
После награждения российских военнослужащих ждало выступление артистов ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В зоне проведения специальной военной операции артиллеристам Центрального военного округа (ЦВО), которые проявили мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач, вручили государственные награды.
Церемония награждения была приурочена ко дню образования воинской части. Военнослужащих наградили медалями Суворова, «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции».
Помимо этого, в программу торжественного мероприятия было включено выступление артистов ансамбля песни и пляски ЦВО. На импровизированной сцене коллектив исполнил несколько музыкальных и песенных номеров. Военнослужащие поблагодарили артистов теплыми овациями за поддержку и хорошее настроение.
Экспертное мнение и аналитика