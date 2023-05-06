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Кипелов спел для военнослужащих на базе Хмеймим в канун Дня Победы

07:15 06.05.2023
Артист поблагодарил военных за службу и теплый прием, а также пожелал им успехов в реализации поставленных задач.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Рок-музыкант Валерий Кипелов и певица Анастасия Спиридонова навестили российских военнослужащих на сирийской авиабазе Хмеймим и пункте обеспечения Военно-морского флота в Тартусе. Артисты поздравили военных с наступающим Днем Победы и исполнили свои хиты и песни времен Великой Отечественной войны. Кроме того, Валерий Кипелов спел с Анастасией Спиридоновой казачью народную песню «Ой, то не вечер». 

© Минобороны России

Также перед военнослужащими выступили российские писатели Олег Рой и Вадим Глухов. Творческий десант поблагодарил военных за теплый прием, пожелал им победы и достижения всех поставленных перед ними задач.

«Вы знаете, я хочу сказать, что для меня сегодня очень важный день. Потому что, мне кажется, что это - максимально живые эмоции я сегодня испытала на сцене. Я себя чувствовала частью чего-то важного, потому что ребята здесь не избалованы. И, конечно, говорят, что песня работать и жить помогает. Я думаю, она вообще всем людям помогает. Мне сложно подобрать слова», - призналась Анастасия Спиридонова.

Вместе с артистами в Сирию прибыла делегация Совета Федерации: член Комитета по обороне и безопасности Николай Кондратюк и член Комитета по социальной политике Андрей Чернышов. Парламентарии ознакомились с условиями несения службы российскими военными, осмотрели жилые и бытовые помещения, провели встречу с командованием и офицерами. Военнослужащим были вручены памятные подарки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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