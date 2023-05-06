Кипелов спел для военнослужащих на базе Хмеймим в канун Дня Победы
Артист поблагодарил военных за службу и теплый прием, а также пожелал им успехов в реализации поставленных задач.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Рок-музыкант Валерий Кипелов и певица Анастасия Спиридонова навестили российских военнослужащих на сирийской авиабазе Хмеймим и пункте обеспечения Военно-морского флота в Тартусе. Артисты поздравили военных с наступающим Днем Победы и исполнили свои хиты и песни времен Великой Отечественной войны. Кроме того, Валерий Кипелов спел с Анастасией Спиридоновой казачью народную песню «Ой, то не вечер».
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