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Горемыкин наградил 18 лауреатов премии имени Маршала Жукова

05:00 06.05.2023
Замминистра обороны России Виктор Горемыкин вручил дипломы, удостоверения и медали лауреата Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова военнослужащим, ученым и деятелям искусства.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Национальном центре управления обороной (НЦУО) Российской Федерации военнослужащим, ученым и деятелям искусства вручили дипломы, удостоверения и медали лауреата Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

В торжественной церемонии принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, который от имени главы Минобороны России генерала армии Сергея Шойгу поздравил лауреатов, поблагодарил за проделанную работу и внесенный вклад в развитие военной науки, технологий и искусства страны.

«Всего в конкурсе приняли участие 68 соискателей из различных высших военно-учебных заведений, научно-исследовательских, общественных организаций, предприятий и учреждений России. Все работы и авторский вклад в них соискателей были тщательно изучены и оценены», - заявил замминистра обороны России.

Лауреатами премии Жукова в области военной науки стал авторский коллектив за военно-теоретический труд в военно-космической сфере. Кроме того, награду получили заслуженный врач РФ генерал-майор Александр Есипов и врач-методист Владимир Бакшеев за работу в области военной науки «Инновационные гибридные технологии в системе восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля». Еще один авторский коллектив получил премию в области создания вооружения и военной техники.

В области литературы и искусства вручена премия Анатолию Будко и Дмитрию Журавлеву из ФГБУ КИ «Военно-медицинский музей» МО РФ за «Цикл научных и публицистических работ по увековечению памяти медиков Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В данной номинации лауреатами также стали Алексей Чебаненко и Андрей Белый за работу «Скульптурная композиция «Маршал Советского Союза Василевский А.М.».

В общей сложности лауреатами Государственной премии в 2023 году стали 18 человек по пяти работам.

Ранее лучших деятелей культуры наградили премией Минобороны в Центральном академическом театре Российской армии. Все награжденные своим трудом и служением культуре и искусству внесли неоценимый вклад в укрепление патриотизма в непростое время.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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