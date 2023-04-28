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Экипаж Т-72Б3 разбил командный пункт украинских боевиков в зоне СВО

05:00 28.04.2023
Вместе с тем танки Т-72Б3 уничтожают укрытую живую силу противника, выступая в роли самоходного артиллерийского орудия.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Западного военного округа (ЗВО) на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

На одном из направлений СВО для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. Так, экипаж уничтожил командный пункт украинских боевиков. Боевая машина отработала по противнику и скрылась за рельефом местности.

Корректировка огня ведется при помощи беспилотника, камера которого фиксирует попадание. Получив подтверждение об уничтожении противника, танковый экипаж убыл в район ожидания. Также танки Т-72Б3 работают с закрытых огневых позиций, уничтожают укрытую живую силу противника, выступая в роли самоходного артиллерийского орудия.

Ранее мехвод Т-72Б3 рассказал, как экипаж поразил ДРГ боевиков с трех выстрелов.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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