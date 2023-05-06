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CNN: HIMARS на Украине стали терять эффективность из-за российских систем электронного подавления

Максим Крюков
02:49 06.05.2023
По данным телеканала CNN, военнослужащие Вооруженных силы России стали все чаще использовать глушители для противодействия РСЗО HIMARS.
CNN: HIMARS на Украине стали терять эффективность из-за российских систем электронного подавления
© Фото: Sgt. Manuel Serrano, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, которую используют вооруженные формирования украинских националистов, теряет эффективность в связи с интенсивной работой систем электронного подавления российских войск. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

«Последние месяцы системы становятся все менее эффективными из-за интенсивной блокировки со стороны России», - говорится в сообщении.

Как отметил источник, военнослужащие Вооруженных силы РФ стали все чаще применять глушители для противодействия HIMARS. Украинский оператор беспилотного летательного аппарата подтвердил телеканалу сложившуюся ситуацию с использованием американских РСЗО.

В публикации также приводятся слова одного из британских чиновников, который рассказал, что с тех пор, как реактивные системы были впервые поставлены киевскому режиму, требования, обучение боевиков и дополнительное оборудование изменились по мере развития российских электронных систем подавления.

Ранее боец с позывным «Чевэк» рассказал, сколько ракет HIMARS сбивает одним выстрелом ЗРК С-300. В ночное время суток работать по американским HIMARS - все равно, что иголку сбивать, однако, по словам военных, для ЗРК С-300В эта задача вполне выполнима. По дальности обнаружения и поражения целей российскому комплексу до сих пор нет аналогов в мире.

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