Моряки Нахимовского училища в Петербурге устроили праздничный парад во дворе ветерана

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В Санкт-Петербурге моряки Нахимовского училища в преддверии Дня Победы организовали праздничный парад для ветерана Великой Отечественной войны Валентины Федоровны Ухановой. Для нее устроили торжественное шествие прямо во дворе дома.

В годы войны Валентина Федоровна служила матросом на барже, которая входила в состав Ладожской военной флотилии. Трудовую книжку получила, когда ей было всего 13 лет. Судно доставляло боеприпасы и продовольствие, на нем эвакуировали людей. При этом, в экипаж входили всего два человека, хотя по правилам должно быть три.

Мама девочки числилась капитаном, но по факту судном управляла она сама. За свою работу они получали продукты, благодаря чему и выжили. Накануне в подмосковной Власихе артисты Ансамбля песни и пляски «Красная звезда» утроили концерт под окнами фронтовика Василия Фоменко. Для него исполнили песни военных лет - «Землянку», «Смуглянку» и «Случайный вальс». Военнослужащие Центра обеспечения командования РВСН прошли под «Прощание славянки» торжественным маршем. Василий Георгиевич наблюдал за этим с балкона.