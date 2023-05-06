В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Свердловской области запросили федеральную помощь для борьбы с лесными пожарами

Максим Крюков
23:26 06.05.2023
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что площадь пожаров достигла уже 20 тысяч гектаров.
© Видео: news.izhevsk24, strnov/VK © Фото: strnov, VK
Читайте нас на:

В Свердловской области бушуют лесные пожары, в настоящий момент ситуация оценивается как критическая, она осложняется неблагоприятными погодными условиями. Для борьбы с аномалией регион запросил федеральную помощь. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Мы запросили федеральную помощь. С завтрашнего утра в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Нам также помогают другие регионы - Архангельская область, Красноярский край», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале области.

Глава региона отметил, что сейчас местные спасатели не могут самостоятельно справиться со всеми очагами возгорания, поскольку их слишком много, подчеркнув, что площадь пожаров достигла 20 тысяч гектаров. По словам губернатора, местные власти будут штрафовать всех нарушителей требований пожарной безопасности.

Накануне сотрудники пожарной службы локализовали пожал в селе Успенка Тюменской области на площади 3 900 квадратных метров. Отмечается, что оперативные и слаженные действия пожарных подразделений позволили отстоять от огня более тысячи жилых домовладений. По данным МЧС России, всего к тушению пожара привлекли 226 человек и 56 единиц специальной техники.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:51 В стране и мире
Видео
Опубликованы новые кадры с места покушения на Захара Прилепина
20:50 В стране и мире
Видео
Захара Прилепина ввели в медикаментозный сон
18:50 В стране и мире
Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой
17:52 В стране и мире
Видео
При падении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, в том числе 12 детей
14:37 В стране и мире
СК РФ квалифицировал покушение на Прилепина как теракт
Популярное
Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой
Герой мема «Ломай меня полностью» разбился насмерть во Владимирской области
Baza: дочь Прилепина вышла из машины за несколько минут до взрыва
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.