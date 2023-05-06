Власти Свердловской области запросили федеральную помощь для борьбы с лесными пожарами

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В Свердловской области бушуют лесные пожары, в настоящий момент ситуация оценивается как критическая, она осложняется неблагоприятными погодными условиями. Для борьбы с аномалией регион запросил федеральную помощь. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Мы запросили федеральную помощь. С завтрашнего утра в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Нам также помогают другие регионы - Архангельская область, Красноярский край», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале области.

Глава региона отметил, что сейчас местные спасатели не могут самостоятельно справиться со всеми очагами возгорания, поскольку их слишком много, подчеркнув, что площадь пожаров достигла 20 тысяч гектаров. По словам губернатора, местные власти будут штрафовать всех нарушителей требований пожарной безопасности.

Накануне сотрудники пожарной службы локализовали пожал в селе Успенка Тюменской области на площади 3 900 квадратных метров. Отмечается, что оперативные и слаженные действия пожарных подразделений позволили отстоять от огня более тысячи жилых домовладений. По данным МЧС России, всего к тушению пожара привлекли 226 человек и 56 единиц специальной техники.