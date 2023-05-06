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Российские военные в Мариуполе открыли полевую кухню, пообщались с детьми и раздали георгиевские ленточки

Дмитрий Трунов
21:30 06.05.2023
Военнослужащие РФ в преддверии Дня Победы организовали сразу несколько патриотических акций.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие РФ в преддверии Дня Победы провели в Мариуполе несколько патриотических акций. В школах города бойцы сводного отряда инженерных войск Тихоокеанского флота провели урок мужества для учеников. Они пообщались с детьми и рассказали им о своей службе. Ребята смогли примерить на себя военное обмундирование.

Отдельное внимание саперы уделили тому, как нужно действовать при обнаружении взрывоопасных предметов. Для этого школьникам даже подарили специальные пособия. Они сделаны в виде комиксов и в игровой форме рассказывают об опасности мин и снарядов.

А в центре города прошла акция «Георгиевская ленточка». На улицах Мариуполя жителям раздавали символ победы в Великой Отечественной Войне, а также организовали полевую кухню с солдатской кашей, чаем и сладостями. В этом военным помогали юнармейцы.

Накануне Дня Победы по всей стране проходит акция «Бессмертный полк». Разговоры о важном в школах стали одним из новых форматов масштабной патриотической акции.

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