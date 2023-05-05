В России открываются фотовыставки «Жена Героя», посвященные семьям участников СВО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Мы вместе!» Эти слова на открытии фотовыставки «Жена Героя» множество раз звучали и со сцены, и в кулуарах. Конечно, гораздо привычнее слышать их от мужчин, тех, кто сейчас там, в зоне проведения СВО. Но и те, кто в тылу - жены, матери, сестры бойцов, - ни на секунду не остаются в стороне. Снимки, где самые близкие люди сфотографированы с накинутым на плечо кителем их родных, из небольшого проекта в итоге переросли в целую выставку.

«Мы хотели вообще сделать выставку 1-й танковой армии, но потом к нам добавились ВДВ, ПВО и академия Фрунзе, все подтянулись. А когда начали выкладывать фото, все увидели результат и подумали: я тоже, наверное, хочу такое фото мужу отправить», - пояснила организатор проекта «Жена Героя» Юлия Карташова.

Съемки проходили в разных местах, но была выбрана общая концепция. Здесь и одиночные портреты, и снимки целых семей, женщины разных национальностей, те, кто каждый день ждет весточку из зоны проведения СВО.

Лилия Шайнурова живет в башкирском городе Янаул, ждет возвращения сына. Сама была замужем за офицером, теперь и сын в погонах, уже почти год в зоне СВО. Узнав о проекте, мгновенно собралась и буквально на день приехала в Москву, чтобы тоже таким образом поддержать и его, и всех наших бойцов.

«Всем было очень тревожно, но ради мужей, ради сыновей был проект этот, и я очень даже довольна, и очень горжусь, что там была. Я была одна там мама, и вообще я почувствовала, как будто у меня столько детей, они ко мне так отнеслись дружелюбно. Я приобрела еще как будто вторую семью», - сказала Шайнурова.

Сотни, если не тысячи наших бойцов благодарят женщин. Начиная с декабря они организовали доставку посылок для вновь призванных на военную службу. Никто из них раньше не занимался ни сбором средств, ни отправкой грузов. Начинали с нуля - и как говорят, все организационные вопросы обсудили за час, и дальше только ежедневная работа. И все получилось. А небольшой закрытый интернет-чат превратился практически в огромную семью.

«Недавно у нас один из мобилизованных пришел в отпуск, там вся группа просто на ушах стояла, все радовались, чуть ли не плакали. На самом деле тут очень большое значение имеет поддержка друг друга. Вот знаете, если кто-то с этим не сталкивался - понять это невозможно. Морально так проще - быть вместе в этот момент», - объяснила администратор группы «Сила тыла» Ольга Прокашева.

Такие посылки для бойцов - это прежде всего связь с их домом. Но даже на передовой наши ребята готовы делиться самым дорогим, что у них есть, с теми, кому это еще нужнее.

В посылках привычные наборы: сладости, теплые вещи. Есть и более серьезные подарки - вплоть до специальной оптики и другого оборудования для работы на передовой. Ну и, конечно, письма. И от семьи, и порой от совсем незнакомых людей вместе с детскими рисунками и пожеланиями.

Зачастую и сами эти женщины сопровождают машины до линии, которую пересекать уже нельзя. И конечно, понимают, куда они едут и всю степень опасности. А ведь даже не у всех женщин, которые собирают и доставляют эти посылки, муж, сын или брат сейчас на линии соприкосновения. Но там, где есть непреодолимое желание помочь, места страху просто не остается.

Все женщины, которых мы снимали для этого репортажа, немного по-разному, но говорили примерно одно: они поняли за эти месяцы, как надо ценить своих мужчин, и что сейчас там, на линии соприкосновения, они собой прикрыли нас всех. И лучший подарок для тех, кто сейчас в тылу, - просто короткая весточка о том, что их любимые живы и здоровы.

Ранее мы рассказывали, как потерявший ногу в зоне СВО морпех Валерий Якупов отказался «сидеть на пенсии» и вернулся в строй.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.