В деревню, где произошло покушение на Прилепина, никого не пускают
Территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Писатель Захар Прилепин часто приезжал в деревню Пионерское в Нижегородской области. Об этом телеканалу «Звезда» сообщила местная жительница. По ее словам, сейчас в населенный пункт никого не пускают.
«Приехали к себе на дачу. Сейчас не пускают», - говорит Наталья.
Сейчас территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Взорванную машину Захара Прилепина пока не убрали с места теракта. Рядом находится много силовиков.
Ранее полицейские задержали подозреваемого в причастности к теракту. Им оказался ранее судимый мужчина 1993 года рождения. Заведено уголовное дело.
Напомним, попытка покушения на Захара Прилепина была совершена сегодня. Погиб водитель писателя. Самого публициста госпитализировали в больницу.