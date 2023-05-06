В деревню, где произошло покушение на Прилепина, никого не пускают

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Писатель Захар Прилепин часто приезжал в деревню Пионерское в Нижегородской области. Об этом телеканалу «Звезда» сообщила местная жительница. По ее словам, сейчас в населенный пункт никого не пускают.

«Приехали к себе на дачу. Сейчас не пускают», - говорит Наталья.

Сейчас территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Взорванную машину Захара Прилепина пока не убрали с места теракта. Рядом находится много силовиков.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в причастности к теракту. Им оказался ранее судимый мужчина 1993 года рождения. Заведено уголовное дело.

Напомним, попытка покушения на Захара Прилепина была совершена сегодня. Погиб водитель писателя. Самого публициста госпитализировали в больницу.