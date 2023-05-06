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Герой мема «Ломай меня полностью» разбился насмерть во Владимирской области

Дмитрий Трунов
18:46 06.05.2023
Около половины пятого утра Volkswagen Polo Шайдабека Эседуллаева на высокой скорости врезался в бетонный блок, газовую трубу, столб и деревья.
Герой мема «Ломай меня полностью» разбился насмерть во Владимирской области
© Фото: Шайдабек Эседуллаев, VK
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Герой знаменитого видеоролика и мема «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев погиб в ДТП во Владимирской области, сообщает местное издание «Зебра.ТВ». Житель Гусь-Хрустального Шайдабек Эседуллаев разбился на своей машине рано утром 6 мая.

Около половины пятого утра Volkswagen Polo Эседуллаева на высокой скорости врезался в бетонный блок, газовую трубу, столб и деревья. Из-за ДТП без газоснабжения осталась целая улица. Водитель авто погиб на месте.

Видео с Эседуллаевым появилось в интернете летом 2010 года. Ролик был записан милиционером, который его допрашивал. Задержанный нетрезвый житель Гусь-Хрустального наседал на стража порядка со словами «Ломай меня, ломай меня полностью. Сможешь меня ломать?»

Видео стало вирусным, к его герою пришла популярность. Он участвовал в ток-шоу на федеральных телеканалах.

Эседуллаев - уроженец Дагестана, сообщает издание. Он трудился на северных месторождениях. Позже он сам рассказал, что ролик был записан в Гусь-Хрустальном после шумной и пьяной вечеринки, на которую соседи пожаловались в милицию.

Ранее актер, режиссер, худрук Драматического театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пуспекапалис погиб в ДТП на трассе М-8. Микроавтобус, в котором он находился, столкнулся с фурой. 

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