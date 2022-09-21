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Человек с большим сердцем: каким запомнится погибший в ДТП актер Пускепалис

Виктория Ивашечкина
Андрей Лазарев
06:42 21.09.2022
Режиссер неоднократно выезжал в зону боевых действий и нередко помогал защитникам Донбасса, в частности, передавал гуманитарные грузы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Ministry of Culture Russia, Global Look Press
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Во вторник, 20 сентября, не стало Сергея Пускепалиса. Актер, режиссер, худрук Драматического театра имени Волкова в Ярославле погиб в ДТП на трассе М-8. Микроавтобус, в котором он находился, столкнулся с фурой. 

Вместе с актером погиб и водитель микроавтобуса. Известно, что они перегоняли машину на Донбасс. Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Сергей Пускепалис и в творчестве, и в жизни сохранял верность идеалам патриотизма и справедливости.

На кадрах - момент столкновения автомобиля, в котором ехал известный российский актер Сергей Пуспекапалис с большегрузом. Видно, что водитель фургона поворачивает направо, но по касательной задевает движущуюся навстречу фуру. Машину отбрасывает на встречную полосу, она переворачивается, и в нее на полном ходу врезается еще один грузовик. Сергей Пускепалис, который сидел на пассажирском кресле, и водитель Александр Синицын погибли на месте. Мужчина за рулем большегруза, который протаранил фургон, с тяжелыми травмами в больнице.

Авария произошла на 201 километре Ростовского района Ярославской области. Место аварии усеяно фрагментами разбитых машин. От удара автомобиль, в котором ехал Сергей Пускепалис, не спасла даже броня. Отчетливо видны стальные листы. Столкновение было слишком сильным.

После мощного удара машину буквально смяло, кузов сильно был деформирован, выбиты все стекла. Большегруз, который протаранил машину с актером, тоже сильно поврежден.

Как видно, внутри автомобиля были только колеса. Корпус и салон детально изучат специалисты. Следователями и сотрудникам предстоит разобраться во всех обстоятельствах ДТП.

На других кадрах, сделанных незадолго до трагедии, актер показывает тот самый автомобиль, в салоне которого он погиб. Пускепалис специально приобрел бронированную машину, чтобы передать ее защитникам Донбасса.

Настоящий патриот, порядочный, мудрый, честный, рассудительный - Сергей Пуспекапалис тонко чувствовал происходящее на Донбассе, пропускал боль мирных жителей через себя. Восхищался мужеством военных, сам выезжал в зону боевых действий. Нередко помогал бойцам, передавал гуманитарные грузы - одежду, снаряжение, транспорт.

Помогал делом, находил нужные слова поддержки, в том числе и со сцены. Незадолго до роковой аварии Пускепалис вместе с актерами Ярославского театра драмы имени Федора Волкова, где он был художественным руководителем, приезжал на гастроли в Луганскую Народную республику. Выступал и в ДНР.

Коллеги Сергея Пускепалиса отмечают его природную доброту и чуткость, умение чувствовать других, он моментально вживался в роли, пропуская через себя судьбы других. 

«Сергей был полон энергии, планов, он был замечательным артистом, режиссером, обаятельным человеком. Это, конечно, трагедия. Сколько он мог бы еще подарить интересных ролей и спектаклей», - отметил российский актер Сергей Безруков.

Отзывчивым, верным слову и делу, бесконечно одаренным. Он запомнится именно таким. Человеком с большим сердцем. Сергею Пускепалису было 56 лет.

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