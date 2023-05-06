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Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой

Сергей Лебедев
18:50 06.05.2023
Пресс-секретарь президента заявил, что рад видеть примадонну.
Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой
© Фото: ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время прощания с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище пообщался с известной российской певицей Аллой Пугачевой. Он заявил, что рад ее видеть, и поцеловал ей руку.

«Как вы? Я очень рад вас видеть», - передает MSK1.RU слова пресс-секретаря.

Напомним, Валентина Юдашкина похоронили сегодня рядом с бывшим мужем примадонны кинорежиссером Александром Стефановичем. Проститься с ним прилетела из Израиля Алла Пугачева.

Модельер скончался 2 мая в Москве в возрасте 59 лет. Причиной смерти послужил рак почки на последней стадии и метастазы в голове.

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