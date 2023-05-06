В парке Оренбурга рухнула карусель с детьми

По предварительным данным, пострадали 15 человек.

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Сегодня днем в парке Оренбурга рухнула карусель. В результате пострадали 15 человек, среди которых большинство - дети. Об этом сообщили в ТАСС.

По предварительным данным, при происшествии никто не погиб. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, вчера вечером в Севастополе произошла авария с маршруткой. Микроавтобус врезался в дерево и перевернулся.

В результате аварии пострадали 15 человек. Среди раненых было двое детей.