В Севастополе маршрутка врезалась в дерево, пострадали 15 человек

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В пятницу около половины седьмого вечера в Севастополе маршрутка врезалась в дерево и перевернулась. Авария произошла на улице Брестской. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров микроавтобуса. Двое из них - дети, сообщили в УМВД РФ по Севастополю.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Mazda при перестроении не выдержал безопасный интервал и врезался в попутную маршрутку. После столкновения маршрутка врезалась в дерево и перевернулась.

Сейчас на месте аварии работают полицейские, спасатели и медики. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно в Нижегородской области на автодороге М7 «Волга» столкнулись несколько грузовиков и легковушка Kia Sportage. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.