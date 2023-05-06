Юнармейцы поздравили живущего в Донецке ветерана Базавлука с наступающим 9 Мая

Школьники спели ветерану песни военных лет, а также вручили ему открытки и подарки, сделанные своими руками.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ветерана Великой Отечественной войны - Николая Базавлука, который живет в Донецке, юнармейцы вместе с активистами «Движения Первых» поздравили возле его дома.

Активисты прошли парадным расчетом со Знаменем Победы. Школьники подготовили и праздничный концерт. Они исполнили песни военных лет, а также вручили ветерану открытки и подарки, сделанные своими руками. На войне артиллерист Николай Базавлук был ранен и получил контузию. За заслуги на фронте неоднократно награжден, в том числе - Орденом Отечественной войны и Орденом Мужества.

А в Петербурге активисты «Движения Первых» навестили ветерана Великой Отечественной Ирину Яворскую. Школьники украсили ее квартиру символами победы, подарили женщине цветы и подарок.