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В движении «Атеш» заявили, что охотились на Прилепина с начала года

Анна Назайкина
13:14 06.05.2023
Радикалы утверждают, что прикрепили на днище автомобиля писателя «сюрприз».
В движении «Атеш» заявили, что охотились на Прилепина с начала года
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Ответственность за покушение на писателя Захара Прилепина взяла на себя радикальная националистическая организация «Атеш». Соответствующее заявление было опубликовано в их Telegram-канале.

В сообщении утверждается, что радикалы охотились за публицистом с начала года. В движении резко высказались о нем и как о человеке, и как о писателе.

Как утверждается, Прилепин направлялся на своей машине к близким в Нижний Новгород с «сюрпризом».

«Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больничке», - говорится в заявлении.

По данным СМИ, в настоящий момент прилепил находится в медучреждении в тяжелом состоянии, у него ранены ноги. При этом водитель Прилепина погиб. Telegram-канал Baza пишет, что автомобиль после взрыва подбросило и перевернуло.

По факту произошедшего в Нижегородской области ГСУ СК России возбудило уголовное дело.

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