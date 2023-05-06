Глава Нижегородской области Никитин заявил, что Захар Прилепин в порядке
Ранее сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии, а его водитель погиб после подрыва авто.
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Писатель Захар Прилепин в порядке, об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Ранее появились сообщения о том, что на публициста было совершено покушение. Автомобиль, в котором он находился, подорвали в Нижнем Новгороде.
«Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», - написал глава региона.
По данным СМИ, Прилепин выжил и находится сейчас в тяжелом состоянии с ранением ног, а его водитель погиб.