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Украинские боевики за 20 минут выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке

Максим Крюков
00:09 03.05.2023
Под удар боевиков киевского режима попали Кировский район Донецка, а также Центрально-Городской и Никитовский районы Горловки.
Украинские боевики за 20 минут выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке
© Фото: Alexander Ermochenko, Xinhua, GlobalLookPress
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Вооруженные формирования украинских националистов в течение 15 минут выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале представительства.

Спустя 5 минут украинские боевики ударили по Центрально-Городскому району Горловки, еще через 10 минут под обстрел попал Никитовский район. В общей сложности по двум районам города было выпущено 12 снарядов калибром «натовского» образца 155 миллиметров. В 23:15 снова был зафиксирован обстрел по Центрально-Городскому району Горловки, на этот раз националисты выпустили 7 снарядов калибром 152 миллиметра.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 мая украинские радикалы выпустили 23 снаряда по Донецку в течение часа. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что националисты вели обстрел из орудий калибром 152 и 155 мм.

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