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Прилепин объяснил, почему встреча с Дугиной в день ее смерти была странной

Анна Назайкина
18:44 23.08.2022
Их последняя встреча была на фестивале «Традиция» в Подмосковье. Журналистка была приглашена на мероприятие в качестве почетного гостя.
Прилепин объяснил, почему встреча с Дугиной в день ее смерти была странной
© Фото: dplatonova, Telegram
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Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин в интервью RT поделился воспоминаниями о журналистке Дарье Дугиной, а также рассказал, какой она была в день смерти. По словам парламентария, он был знаком с погибшей уже давно, в частности, им довелось вместе работать на телевидении.

Их последняя встреча была на фестивале «Традиция» в Подмосковье. Именно в тот вечер автомобиль, за рулем которого находилась Дугина, был подорван на Можайском шоссе. Журналистка была приглашена на мероприятие в качестве почетного гостя.

Прилепин объяснил, что является его организатором уже в течение восьми лет. В тот вечер он переходил с площадки на площадку, контролировал, чтобы на фестивале все было хорошо. В момент, когда к нему подошла Дугина, он ее не узнал.

«Эта последняя встреча - она была такая странная для меня. Я не видел Дашу-то, я год ее уже, наверное, не видел, а может, даже чуть больше. Подходит девушка - прекрасная, красивая: “Привет, Захар”. Что-то мы поговорили. Я думаю: так, кто это, что-то, думаю, у меня с памятью с моей стало. И пошел дальше», - сказал он.

В общей сложности в тот вечер Прилепин и Дугина пересекались несколько раз, однако писатель так и не узнал девушку из-за внешних изменений - она стала блондинкой и повзрослела.

«Она сменила прическу, перекрасила волосы... И она как-то повзрослела очень. Так вот по-женски раскрылась, похорошела. И я такой думаю: какая красивая девчонка, думаю, где я с ней встречался? Думаю, точно ее знаю», - добавил Прилепин.

Он отметил, что то, каким образом прошла их последняя встреча, является для него катастрофичным. Сразу после убийства ему позвонили и сообщили о произошедшей трагедии. И только увидев фотографию девушки в СМИ, он понял, что та блондинка, которая подходила к нему на фестивале несколько раз, была Дарья Дугина.

«И думаю: я же весь день с ней общался. Она весь день ко мне подходила... Думаю, вот такие просто встречи вот эти непонятные. И то что и не узнал ее вообще. Не знаю, даже не пойму, какие из этого выводы надо делать», - поделился эмоциями писатель.

Вспоминая, какой была Дарья Дугина, Прилепин отметил ее ум, очарование, доброту, нехарактерную для политической среды, четкость сознания, открытость для новых взглядов и убеждений и силу характера.

Дарья Дугина погибла 20 августа в возрасте 29 лет. По данным ФСБ, подрыв автомобиля, в котором находилась девушка, совершила гражданка Украины Наталья Вовк, которая прибыла на территорию РФ 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан. Они арендовали квартиру в доме, где жила в Москве жертва. В день преступления Вовк и дочь приехали на фестиваль «Традиция», а после управляемого подрыва 21 августа уехали через Псковскую область в Эстонию.

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