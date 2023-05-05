В Подмосковье под окнами ветерана Фоменко прошел концерт в его честь

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В подмосковной Власихе в преддверии 9 Мая с предстоящим праздником поздравили ветерана Василия Фоменко. Артисты ансамбля песни и пляски «Красная звезда» устроили для него персональный концерт. Прямо у дома для фронтовика исполнили песни военных лет - «Землянку», «Смуглянку», «Случайный вальс».

Военнослужащие Центра обеспечения командования РВСН прошли под «Прощание славянки» торжественным маршем. Василий Георгиевич наблюдал за этим с балкона.

Когда началась война, Фоменко был подростком, на фронт его призвали в 1943 году. Но испытаний все равно хватило с лихвой. Фоменко дошел до Германии, победу встретил недалеко от Берлина. Был награжден медалями. Сейчас ветерану 98 лет.

В Новосибирске поздравили с Днем Победы 99-летнего фронтовика, который воевал под Сталинградом и в Донбассе и был ранен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.