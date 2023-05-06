На Крымском мосту приостановили движение
В 9.42 движение по мосту возобновили.
© Фото: Пресс-служба Марата Хуснуллина
Движение по Крымскому мосту приостанавливалось по техническим причинам, в 9.42 его возобновили. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на Минтранс республики.
Перед приостановкой Крючков также отметил, что на севере Крыма сработала система ПВО, жертв и разрушений в результате нет. О закрытии движения по мосту Крючков сообщил в 9.18, паромная переправа работала в обычном режиме.
Накануне на мосту открыли движение по второму железнодорожному пути, который пострадал из-за пожара после теракта в прошлом году. Восстановительные работы провели с опережением графика за семь месяцев.