Минобороны назвало суммы довольствия контрактников в зоне СВО

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Денежное довольствие контрактников в зоне специальной военной операции составляет не менее 200 тысяч рублей. Об этом сообщило Минобороны России. Размер довольствия зависит от воинского звания, выслуги лет и специальности военнослужащего, уточнили в ведомстве.

«В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет - от 204 тыс. рублей в месяц. Единовременно 195 тыс. рублей (при заключении контракта на срок от года и более)», - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось о сотнях желающих служить по контракту, которые приходят в Единый пункт отбора в Москве. Главный критерий отбора - боевой опыт, востребованная военная специальность и хорошая физическая форма. Пришедшим необходимо взять талон, заполнить анкету и ждать собеседования. Прошедшие строгий отбор отправляются в Алабино, где проходят интенсивную подготовку, необходимую для решения боевых задач в зоне СВО.