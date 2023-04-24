В пункт отбора на службу по контракту в Москве идут сотни желающих

Люди, изъявившие желание пойти на военную службу по контракту, заполняют анкеты, сдают документы, а также проходят медкомиссию.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

В Москве в Едином пункте отбора на службу по контракту сотни желающих. Но сначала надо пройти медкомиссию и пообщаться с военными инструкторами. Хорошая физическая форма - один из главных факторов отбора.

«У меня в Сочи свой спортклуб, я тренировал детей, взрослых. Но почувствовал - надо. Клуб не бросил, детей не бросил, все организовал как нужно», - сказал Дмитрий Теплов.

Дмитрий приехал в Москву из Сочи. Говорит, если уезжать из столицы, то можно получить существенную надбавку к зарплате. Столица очень трепетно относится к комфорту контрактников - иногородним, пока ждут решения комиссии, предоставляется номер в гостинице, в пункте отбора можно бесплатно питаться, отдохнуть перед отправкой и даже посмотреть телевизор.

Пришедшим необходимо взять талон, заполнить анкету и пройти в зал ожидания. После того как на экране высветится номер талончика, нужно пройти в зал первичного посещения, где принимают анкеты и интервьюируют кандидатов. Ветераны боевых действий, те, кто прошел Чечню, ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС, в ожидании встречи с молодым поколением.

С Единого пункта отбора на военную службу по контракту мужчины отправятся в Алабино, чтобы там пройти интенсивную трехмесячную боевую подготовку, ознакомиться с опытом, который приобрели их товарищи в зоне спецоперации.

Какие процедуры нужно пройти для приема на службу, чтобы подписать контракт, можно узнать на сайте Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.