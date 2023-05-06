СК РФ даст правовую оценку нападению на российских делегатов на саммите ПАЧЭС

Представитель российской делегации в результате нападения украинского депутата получил удары по лицу и голове, после чего был госпитализирован.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку противоправным действиям представителя Украины в отношении российского делегата на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), который проходит в Анкаре.

«В ходе саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, который проходит в турецкой Анкаре, член украинской делегации напал на одного из российских делегатов», - передает RT сообщение СК РФ.

В госоргане отметили, что в результате нападения россиянин получил удары по лицу и голове, после чего был госпитализирован. В СК также напомнили, что инцидент был зафиксирован на видео.

Ранее российское посольство в Анкаре сообщило детали нападения украинских делегатов на российского коллегу на саммите ПАЧЭС в Турции. Пострадавший россиянин проходит медобследование, ему оказана консульская помощь. По словам пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирины Касимовой, к случившемуся привлечено внимание турецких властей.