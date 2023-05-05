Осужденный на 8,5 лет колонии политик Яшин* ликвидировал свое ИП

Оппозиционного политика приговорили к восьми с половиной годам за фейки о Российской армии.

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Бывший председатель Совета депутатов московского муниципального округа Красносельское, оппозиционный политик Илья Яшин* (признан иноагентом на территории РФ) ликвидировал свое ИП. Об этом сообщает RT.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», осужденный за фейки о Российской армии Яшин* 2 мая подал в налоговые органы соответствующее заявление. В тот же день его удовлетворили, и ИП политика прекратило существование.

Яшин* зарегистрировал свой статус индивидуального предпринимателя в августе 2021 года. В описании вида деятельности указывались производство кинофильмов, видеофильмов и ТВ-программ.

Политика арестовали в июле 2022 года за распространение фейков о Российской армии. На своем YouTube-канале Яшин* рассказал о событиях в украинском городе Буча. В декабре его приговорили к 8,5 года в колонии общего режима. В апреле Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор Яшину* в силе.

* Илья Яшин - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.