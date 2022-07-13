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Суд арестовал мундепа Яшина по обвинению в распространении фейков про армию

Виктория Ивашечкина
18:13 13.07.2022
Илью Яшина подозревают в распространении фейков про Российскую армию.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина, которого подозревают в распространении фейков про Российскую армию. 

Яшина заключили под стражу на два месяца, до 12 сентября 2022 года. Соответствующее решение огласила судья Наталия Дударь. При этом защита Ильи Яшина намерена обжаловать это решение. Сам муниципальный депутат вину не признает. 

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за эфира на YouTube-канале мундепа 7 апреля. Он рассказывал своим подписчикам о случившемся в украинском городе Буча.

Ранее сообщалось, что Google оштрафовали на 11 млн рублей за распространение на YouTube пропагандистских материалов украинских нацбатов и недостоверных данных о погибших в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

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