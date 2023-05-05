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Потерявший ногу в зоне СВО морпех Якупов отказался «сидеть на пенсии» и вернулся в армию

Елена Сивонен
07:53 05.05.2023
Техник отдельной бригады морской пехоты Валерий Якупов чудом выжил после осколочного ранения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Потерявший ногу на передовой спецоперации морпех Северного флота Валерий Якупов передает свой опыт сослуживцам. После боя, в котором чудом выжил, военнослужащий прошел курс реабилитации и вернулся в армию.

«Я еще молодой, мне 31 год, что мне делать. Не на пенсии же сидеть. По мне, это жизнь такая, привык в армии. Целая семья своя уже здесь. Коллектив настолько у нас сплоченный, что это  друзья, семья», - поделился техник отдельной бригады морской пехоты СФ Якупов.

Боец оказался незаменим в качестве инструктора, его конек - противотанковые управляемые ракеты. В зоне спецоперации Якупов служил заместителем командира взвода батареи ПТУР. Об этом оружии он, без преувеличения, знает все.

Инструктор не устает повторять, насколько важна для бойцов физическая подготовка. Сам он - победитель Кубка Москвы по пауэрлифтингу в дисциплине «Жим лежа». По словам Якупова, иногда бывают такие боевые задачи, «где физическая подготовка не то, что помогает, она жизнь спасает».

«Честно говоря, в глазах ребят, которые знают его, он является достойным, хорошим примером. Независимо от обстоятельств, он продолжает занятия. И действительно очень сильный человек, сильный духом», - отметил командир взвода инструкторов отдельной бригады морской пехоты СФ Никита Рогов.

Ранее командир инженерно-саперного полка, Герой России Рустам Сайфуллин рассказал, как его полк выполняет задачи в зоне спецоперации, и сравнил своих боевых товарищей с красноармейцами, которые в годы Великой Отечественной войны сражались за победу.

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