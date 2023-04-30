ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Константиновке
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Константиновке. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Ракетным подразделением Южной группировки войск нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка. Авиацией ЮВО поражен пункт временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированный бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское», - сообщил представитель МО РФ.
Уничтожен склад боеприпасов и до 20 украинских военных, сообщил Астафьев.
Кроме того, согласно сообщению МО РФ, вскрыты попытки противника провести ротацию личного состава на переднем крае обороны на Лисичанском направлении.
На Купянском направлении уничтожена ДРГ противника и сорвали 5 попыток ротации подразделений украинских боевиков, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.
Ранее в Министерстве обороны сообщали о нанесении удара по пункту временной дислокации украинского националистического батальона в районе Новониколаевки.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.