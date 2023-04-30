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ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Константиновке

09:40 30.04.2023
Согласно сообщению МО РФ, также уничтожен склад боеприпасов и до 20 украинских военных в районе Верхнекаменского.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Константиновке. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Ракетным подразделением Южной группировки войск нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка. Авиацией ЮВО поражен пункт временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированный бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское», - сообщил представитель МО РФ.

Уничтожен склад боеприпасов и до 20 украинских военных, сообщил Астафьев.

Кроме того, согласно сообщению МО РФ, вскрыты попытки противника провести ротацию личного состава на переднем крае обороны на Лисичанском направлении.

На Купянском направлении уничтожена ДРГ противника и сорвали 5 попыток ротации подразделений украинских боевиков, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Ранее в Министерстве обороны сообщали о нанесении удара по пункту временной дислокации украинского националистического батальона в районе Новониколаевки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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