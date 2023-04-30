Армия ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Константиновке Согласно сообщению МО РФ, также уничтожен склад боеприпасов и до 20 украинских военных в районе Верхнекаменского. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда Читайте нас на: Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Константиновке. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. «Ракетным подразделением Южной группировки войск нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка. Авиацией ЮВО поражен пункт временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированный бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское», - сообщил представитель МО РФ. Уничтожен склад боеприпасов и до 20 украинских военных, сообщил Астафьев. Кроме того, согласно сообщению МО РФ, вскрыты попытки противника провести ротацию личного состава на переднем крае обороны на Лисичанском направлении. На Купянском направлении уничтожена ДРГ противника и сорвали 5 попыток ротации подразделений украинских боевиков, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. Ранее в Министерстве обороны сообщали о нанесении удара по пункту временной дислокации украинского националистического батальона в районе Новониколаевки. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика