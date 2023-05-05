В Крыму полицейские вернули сыну ветерана Великой Отечественной похищенные награды

Правоохранители нашли в квартире злоумышленника 8 похищенных медалей, еще 5 наград были обнаружены в антикварном магазине.

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В Крыму сотрудники правоохранительных органов вернули сыну ветерана Великой Отечественной войны похищенные награды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В полицию обратился местный житель с заявлением о пропаже из дома орденов и медалей его отца - ветерана. Среди них ордена Отечественной войны и Красной Звезды, медали "За боевые заслуги" и "За взятие Берлина"», - сказала она.

Отмечается, что злоумышленник проник в помещение, взломав входную дверь. Мужчина похитил 13 семейных реликвий, а также видеоаппаратуру и личные вещи хозяина домовладения. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.

Полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого, после чего в его доме был проведен обыск, где были найдены восемь похищенных медалей, еще пять наград обнаружены полицейскими в антикварном магазине. По словам официального представителя МВД России, в ближайшее время госнаграды будут возвращены семье ветерана Великой Отечественной.

На допросе задержанный заявил, что деньги, полученные от продажи украденных медалей, потратил на покупку наркотических средств.

«Эти медали мне дороги как память, потому что отец в свое время молодым человеком отправился на фронт Великой Отечественной войны и честно отдал долг Родине. Был ранен под Берлином. Он был пулеметчиком. И когда стоял на колене, его ранило тяжело в колено, нога почти перебита была. Слава богу, врачи вылечили, но он на всю оставшуюся жизнь остался инвалидом третьей группы», - поделился Валерий Приходько, сын ветерана Великой Отечественной войны Михаила Приходько.

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