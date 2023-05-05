В Хабаровске пресечена попытка отправки в Эстонию медали 1943 года за 357 тысяч рублей
Подозреваемый упаковал награду вместе с елочными игрушками и указал в декларации, что это подарки на сумму в одну тысячу рублей.
© Фото: dvtu.customs.gov.ru
Дальневосточные таможенники пресекли попытку отправки в Эстонию медали «Золотая Звезда» 1943 года. Задержан житель Хабаровска.
«Таможенники на Дальнем Востоке предотвратили попытку незаконной отправки в Эстонию посылки с медалью "Золотая Звезда". Государственную награду продал иностранцу через интернет хабаровчанин. Ее стоимость превышает 357 тысяч рублей», - сообщило Дальневосточное таможенное управление на своей сайте.
Незаконную сделку отследили в интернете, позже нашли и саму посылку. Подозреваемый указал в накладной, что отправляет за границу подарки на сумму в одну тысячу рублей.
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