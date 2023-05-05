В Хабаровске пресечена попытка отправки в Эстонию медали 1943 года за 357 тысяч рублей

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Медаль хабаровчанин обернул фольгой и разместил среди елочных игрушек. Экспертиза выяснила, что пересылаемой медалью в октябре 1943 года был награжден лейтенант М, уроженец Красноярского края. Под плотным пулеметным огнем герой переправил танки на правый берег Днепра в районе Старый Глыбов. Лейтенант самостоятельно вывел паром из-под огня и доставил груз на берег.

По факту контрабанды награды возбуждено уголовное дело, нерадивому продавцу грозит реальный срок лишения свободы и крупный штраф. Ранее командующий объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа генерал-лейтенант Олег Маковецкий вручил медаль «Золотая Звезда» родственникам Героя Российской Федерации майора Алексея Боровикова. Штурман вертолета Ка-52 героически погиб защищая Донбасс.