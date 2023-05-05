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В Хабаровске пресечена попытка отправки в Эстонию медали 1943 года за 357 тысяч рублей

Ян Брацкий
04:28 05.05.2023
Подозреваемый упаковал награду вместе с елочными игрушками и указал в декларации, что это подарки на сумму в одну тысячу рублей.
В Хабаровске пресечена попытка отправки в Эстонию медали 1943 года за 357 тысяч рублей
© Фото: dvtu.customs.gov.ru
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Дальневосточные таможенники пресекли попытку отправки в Эстонию медали «Золотая Звезда» 1943 года. Задержан житель Хабаровска.  

«Таможенники на Дальнем Востоке предотвратили попытку незаконной отправки в Эстонию посылки с медалью "Золотая Звезда". Государственную награду продал иностранцу через интернет хабаровчанин. Ее стоимость превышает 357 тысяч рублей», - сообщило Дальневосточное таможенное управление на своей сайте.

Незаконную сделку отследили в интернете, позже нашли и саму посылку. Подозреваемый указал в накладной, что отправляет за границу подарки на сумму в одну тысячу рублей.

© dvtu.customs.gov.ru

Медаль хабаровчанин обернул фольгой и разместил среди елочных игрушек. Экспертиза выяснила, что пересылаемой медалью в октябре 1943 года был награжден лейтенант М, уроженец Красноярского края. Под плотным пулеметным огнем герой переправил танки на правый берег Днепра в районе Старый Глыбов. Лейтенант самостоятельно вывел паром из-под огня и доставил груз на берег.

По факту контрабанды награды возбуждено уголовное дело, нерадивому продавцу грозит реальный срок лишения свободы и крупный штраф. Ранее командующий объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа генерал-лейтенант Олег Маковецкий вручил медаль «Золотая Звезда» родственникам Героя Российской Федерации майора Алексея Боровикова. Штурман вертолета Ка-52 героически погиб защищая Донбасс.

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