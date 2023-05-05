«Черные береты» на снегу: как проходит подготовка морпехов на полигоне Северного флота

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Меньше месяца осталось до начала летнего периода обучения, а на полигоне Северного флота все белым-бело. Впрочем, морпехам к снежным вихрям мая не привыкать. Они готовы выполнять задачи в любых погодных условиях.

Сегодня в составе мобильных групп морпехи штурмуют окоп, ведут скоротечный бой, прикрывая друг друга, и меньше чем за минуту уничтожают условного противника.

С утра до ночи с перерывом только на обед морпехи находятся на полигоне. Работают с разных позиций - стоя, лежа, с колена, по разным дистанциям. Оттачивая таким образом навыки стрельбы.

Валерий Якупов - старший на учебном месте. Передает сослуживцам свой опыт. Теперь уже как бывший участник СВО. В последнем бою получил осколочное ранение, чудом выжил, но сохранить ногу врачи так и не смогли. Валерия протезировали, он прошел курс реабилитации. А после даже не думал уйти со службы и из бригады, которой отдал 13 лет.

«А что мне делать, я еще молодой, мне 31 год. Не на пенсии же сидеть. Я привык в армии. Уже целая семья своя здесь. Коллектив настолько у нас сплоченный. Это друзья, семья», - поделился техник отдельной бригады морской пехоты Северного флота Валерий Якупов.

Боец снова в строю морпехов. Незаменимый в качестве инструктора, его «конек» - противотанковые управляемые ракеты. В зоне спецоперации он был заместителем командира взвода батареи ПТУР. И об этом оружии, без преувеличения, знает все.

И не устает повторять, насколько важна для бойцов физическая подготовка. Являя собой пример силы духа. Валерий - победитель Кубка Москвы по пауэрлифтингу в дисциплине «Жим лежа».

Военнослужащий добавил, что иногда бывают такие боевые задачи, «где физическая подготовка не то, что помогает, она жизнь спасает».

«Честно говоря, в глазах ребят, которые знают его, он является достойным, хорошим примером. Независимо от обстоятельств, он продолжает занятия. И действительно очень сильный человек, сильный духом», - отметил командир взвода инструкторов отдельной бригады морской пехоты Северного флота Никита Рогов.

Стойкость, мужество, героизм - то, что отличает морских пехотинцев Северного флота вот уже 80 лет: столько сегодня соединению, которое продолжает свою летопись. Теперь на СВО, где бойцы, действуя слаженно и решительно, эффективно решают поставленные задачи.

«Такие люди появляются благодаря родителям, которые дали правильное патриотическое воспитание, их закрепили в школе, а армия уже раскрыла потенциал, стремление к защите Родины», - заявил заместитель командира отдельной бригады морской пехоты Северного флота Виталий Бурулев.

Валерий Якупов - кавалер медали «За отвагу», имеет орден Мужества. Высоких госнаград удостоены больше семисот его сослуживцев. Но не за медали они идут исполнять свой воинский долг, а за правду, за страну, за победу. В том, что она будет за нами, морпехи Северного флота и старший сержант Якупов, который уже сейчас просится обратно на передовую, не сомневаются.

Ранее бойцы отрядов «Шторм» отточили штурмовые действия в зоне специальной военной операции. Тренировки помогают бойцам понимать друг друга почти без слов, а главное - минимизировать потери.