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Бойцы отрядов «Шторм» отточили штурмовые действия в зоне СВО

Наталья Панталёва
05:00 29.04.2023
Тренировки помогают бойцам понимать друг друга почти без слов, а главное - минимизировать потери.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пехота попадает в засаду. Завязывается бой. Выезжает танк, на ходу обстреливая укрепления противника. Следом идет БМП или, как ее здесь называют, «малютка». Так тренируются штурмовые отряды «Шторм». Все действия приближены к боевым.

«Внезапное столкновение с противником. Работает танчик, работает «малютка». Пехота рассредоточивается и начинает вести бой. Любые последствия, что там могут произойти, мы это все инсценируем и пытаемся вывести на уровень до автомата. Ближний бой не страшен - главное, какой дух! Если есть дух, то значит все будет хорошо», - сказал командир штурмового отряда с позывным Писарь.

Также штурмовики отработали спасение раненых на поле боя. Штурмовые отряды оттачивают все элементы, которые пригодятся им в бою. Командир взвода с позывным Сова пришел в зону специальной военной операции добровольцем. До начала СВО мужчина работал на заводе. А когда начались боевые действия, то не смог остаться в стороне. Дважды был ранен, но каждый раз после восстановления возвращался на передовую.

«Мы, когда заходили сюда, то противник как бы стоял у нас на границе. Старики и дети тогда падали на колени и благодарили, что мы пришли, что мы им помогаем. Наверное, вот это все до сих пор в душе. Мирные люди не должны страдать от этого», - говорит командир взвода штурмового отряда с позывным Сова.

Во время боевого слаживания на полигоне взвод штурмует, зачищает и удерживает блиндажи и окопы условного противника. Такие тренировки помогают бойцам понимать друг друга почти без слов, а главное - минимизировать потери.

«Было такое попадание под жестокий обстрел. Также эвакуирование экипажа было. Это самые горячие моменты, когда ребят вытаскивали с самой передовой ночью. Разулась техника, и пришлось работать ночью прицельным огнем», - описывает командир отделения боевых машин с позывным Злой.

В другой части полигона проходит огневая подготовка. Военнослужащие передвигаются двойками, прикрывая друг друга. Бойцы стреляют по мишеням из автомата на дистанциях до 300 метров. Оттачивают точность и скорость поражения целей. А на тренировке гранатометчиков то и дело закладывает уши от разрывов выстрелов.

Бойцы штурмовых отрядов отработали инженерную разведку, разминирование и штурм населенных пунктов. Через несколько дней они отправятся на линию боевого соприкосновения, и весь этот опыт поможет им сохранить жизнь в бою и поразить противника.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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