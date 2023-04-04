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Экипажи ударных Ми-28Н ракетными пусками смели позиции националистов

07:16 04.04.2023
Аэродром работает в режиме взлет-посадка круглосуточно, каждому боевому заданию предшествует тщательная предполетная подготовка.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа нанесли удары по украинским националистам, их позициям и бронетехнике. Для этого в небо поднялись многоцелевые ударные вертолеты Ми-28Н. К цели боевые машины идут на предельно малых высотах.

«С момента начала СВО каждый день мы получаем боевые задачи и выполняем их. Уничтожаем живую силу и боевую технику, каждый раз по-разному. Приходилось первый раз стрелять с кабрирования. Это более эффективно, потому что увеличивается дальность и мы не заходим в зону облучения противника. С легкостью его уничтожаем», - рассказал командир экипажа вертолета Ми-28Н Максим.

Звено вертолетов армейской авиации во время боевого вылета прикрывают транспортно-штурмовые Ми-8 с группой огневой поддержки на борту. На скорости больше 200 километров в час вертолеты поражают огневые точки противника. Неуправляемые ракеты пачкой ложатся в цель.

Вертолеты летят в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения меняется во время полета. На аэродроме уже ждет топливозаправщик. Техники достают отстрелянные гильзы, их место займут новые боеприпасы. Перезагрузку комплекта приходится делать несколько раз за день. Высокий расход обусловлен частыми вылетами.  

Накануне Минобороны РФ показало кадры боевого применения штурмовиков Су-25. Экипажи «Грачей» нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов в зоне спецоперации. Сразу после пусков, летчики, выполняли маневр и уходили на аэродром базирования под прикрытием тепловых ловушек. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника врага.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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