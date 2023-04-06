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Вдове геройски погибшего в ЛНР штурмана Ка-52 Алексея Боровикова вручили «Золотую Звезду»

03:00 06.04.2023
Штурман-оператор вертолета Ка-52 Алексей Боровиков и командир Михаил Абраменко погибли 4 декабря 2022 года защищая от националистов небо Луганской народной республики.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командующий объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа генерал-лейтенант Олег Маковецкий вручил медаль «Золотая Звезда» родственникам Героя Российской Федерации майора Алексея Боровикова. Четвертого декабря 2022 года при выполнении боевых задач на территории Донбасса националистами был сбит вертолет Ка-52. Погиб экипаж в составе командира майора Михаила Абраменко и штурмана-оператора майора Алексея Боровикова.

«Сегодня мы собрались, чтобы вручить Звезду Героя одному из наших братьев, который выполнил до конца свой воинский долг. Мы запомним Алексея и Михаила как настоящих профессионалов своего дела, надежных, преданных воинскому долгу офицеров. Экипаж, который как кулак, на протяжении долгого периода во время СВО показывал потрясающую результативность», - заявил командующий объединением ВВС и ПВО ЗВО, генерал-лейтенант Олег Маковецкий.

Церемония награждения состоялась в штабе объединения ВВС и ПВО Западного военного округа в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие родственники Алексея, его сослуживцы и представители городских властей.

«Ему нравилась служба, хоть и тяжело, конечно, было. Он говорил: "А кто, если не мы". Я, конечно, поддержал его. Он всегда такой был, за справедливость», - рассказал отец героя Юрий Боровиков.

Алексей не любил рассказывать о своей службе, но всегда старался найти свободную минуту для звонка родным, рассказала его вдова Наталья.

«У нас была традиция - всегда вечером созваниваться. Очень любил свою семью. Он не видел жизни без своей работы. Он любил ее душой, гордился всегда этим», - отметила девушка.

Сослуживцы рассказали, что погибший штурман-оператор был очень позитивным и отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь в любую минуту.

«К нему всегда можно было подойти за советом. Никогда ни кому не отказывал. Экипаж был очень слаженным и самоотверженным, до последнего помогали ребятам на земле, прикрывали их», - поделился Георгий, сослуживец майора Алексея Боровикова.

Командир экипажа майор Михаил Абраменко и штурман экипажа вертолета Ка-52 майор Алексей Боровиков с самого начала специальной военной операции выполнили более 600 боевых вылетов. За период участия в СВО экипаж уничтожил 23 танка, 12 БТР, 4 БМП, 3 САУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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