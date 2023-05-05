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Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности Пекина внести вклад в урегулирование кризиса на Украине

Максим Крюков
04:14 05.05.2023
Министр иностранных дел КНР Цинь Ган отметил, что Пекин будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров.
Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности Пекина внести вклад в урегулирование кризиса на Украине
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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Пекин путем взаимодействия с Москвой готов внести реальный вклад в урегулирование кризиса на Украине. Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в индийском штате Гоа, где в эти дни проходит заседание глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Китай будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров. Мы готовы путем контактов и координации с Россией внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД Китая.

Кроме того, в ходе разговора китайский министр отметил усиление взаимодействия между державами после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, который состоялся в марте.

«Китай готов усилить стратегические контакты с РФ, укреплять и углублять сотрудничество во всех сферах», - заявил Цинь Ган.

Главы внешнеполитических ведомств также подчеркнули, что намерены усилить координацию в рамках таких многосторонних международных структур, как ШОС, БРИКС, G20 и ООН.

«Стороны договорились противостоять всем проявлениям гегемонии, защищать общие интересы стран с формирующимися рынками и развивающихся государств, отстаивать равноправие и справедливость в мире», - отметили в китайском МИДе.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индию. Сообщалось, что у главы российской дипломатии запланированы встречи с коллегами из Индии, Китая и Пакистана.

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