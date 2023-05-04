В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров прибыл в Индию для участия в заседании ШОС

Ян Брацкий
04:51 04.05.2023
У министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланирован ряд встреч с коллегами из Китая, Пакистана и Индии до начала мероприятий.
© Видео: МИД РФ © Фото: МИД РФ
Читайте нас на:

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Индию, где состоится заседание глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, у главы российской дипломатии запланированы встречи с коллегами из Индии, Китая и Пакистана. Делегации стран встречали национальными танцами и музыкой на красной ковровой дорожке.

© МИД РФ

Стороны обсудят подготовку к заседанию, его содержательное наполнение, рассмотрят пакеты соответствующих документов, а также обменяются мнениями по международной повестке дня, пишет РИА Новости.

На ближайшем заседании ШОС также предстоит обсудить вопросы расширения организации за счет включения в нее Ирана. Ранее стало известно о прибытии в Индию на заседание стран-участниц ШОС российского министра обороны Сергея Шойгу. Визит главы оборонного ведомства, в первую очередь, интересен тем, что именно региональные центры силы сегодня набирают все большее влияние в мире.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:27 В стране и мире
В Киеве объявлена воздушная тревога
20:30 В стране и мире
Видео
Портреты в окнах, на одежде и машинах: как в этом году пройдет «Бессмертный полк»
19:14 В стране и мире
На территорию консульства РФ в Финляндии бросили взрывное устройство
18:50 В стране и мире
Видео
Москвич слышал взрыв дрона у Кремля на другом берегу Москвы-реки
18:49 В стране и мире
Полеты беспилотников запретили в Московской области
Популярное
Кремль: в результате теракта Путин не пострадал
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.