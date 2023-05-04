Лавров прибыл в Индию для участия в заседании ШОС
У министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланирован ряд встреч с коллегами из Китая, Пакистана и Индии до начала мероприятий.
© Видео: МИД РФ © Фото: МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Индию, где состоится заседание глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, у главы российской дипломатии запланированы встречи с коллегами из Индии, Китая и Пакистана. Делегации стран встречали национальными танцами и музыкой на красной ковровой дорожке.
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