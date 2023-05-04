В стране и мире Лавров прибыл в Индию для участия в заседании ШОС Ян Брацкий У министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланирован ряд встреч с коллегами из Китая, Пакистана и Индии до начала мероприятий. © Видео: МИД РФ © Фото: МИД РФ Читайте нас на: Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Индию, где состоится заседание глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, у главы российской дипломатии запланированы встречи с коллегами из Индии, Китая и Пакистана. Делегации стран встречали национальными танцами и музыкой на красной ковровой дорожке. © МИД РФ Стороны обсудят подготовку к заседанию, его содержательное наполнение, рассмотрят пакеты соответствующих документов, а также обменяются мнениями по международной повестке дня, пишет РИА Новости. На ближайшем заседании ШОС также предстоит обсудить вопросы расширения организации за счет включения в нее Ирана. Ранее стало известно о прибытии в Индию на заседание стран-участниц ШОС российского министра обороны Сергея Шойгу. Визит главы оборонного ведомства, в первую очередь, интересен тем, что именно региональные центры силы сегодня набирают все большее влияние в мире. Экспертное мнение и аналитика